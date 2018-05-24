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شاهد إعصاراً يجتاح سقطرى.. غرق سفن وعشرات المفقودين

المصدر: اليمن - إسلام سيف
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اجتاح إعصار #مكونو المداري، مساء الأربعاء، جزيرة #سقطرى اليمنية، وسط حالة تأهب قصوى، وإعلان غرق سفن وفقدان عشرات الأشخاص في معلومات أولية.

وذكرت غرفة عمليات الطوارئ في محافظة ارخبيل سقطرى، أن سفينة "موان سيون" غرقت على بعد 50 ميلا قبالة سواحل الجزيرة كانت قادمة من مدينة المكلا، كما غرقت سفينة أخرى شرق سواحل حديبو، وجنحت ثالثة على الشاطئ.

وأعلن وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، أن عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى ارتفع إلى ١٧ شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارات جراء السيول الناجمة عن "مكونو"، كما أكد ارتفاع عدد الأسر التي تم إجلاؤها إلى أكثر من 200 أسرة.

وأكدت مصادر محلية استمرار عمليات الإجلاء لأهالي مدينة حديبو في سقطرى نتيجة الفيضانات، وأشارت إلى تواصل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة مصحوبة بفيضانات وارتفاع مد البحر في هذه اللحظات.

إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية، المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية إلى سقطرى والمهرة وحضرموت التي اجتاحها الإعصار المداري.

فيما أهابت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بالمواطنين في المناطق الساحلية والقريبة من الشواطئ، الذهاب إلى الأماكن المخصصة للإيواء من قبل غرفة عمليات الطوارئ في المحافظة.

وأوضحت عمليات الطوارئ أن العاصفة الإعصارية "مكونو" تحركت باتجاه شمال غرب بسرعة 12 كلم في الساعة، حيث تم تحديد مركز العاصفة ومرورها شرق أرخبيل سقطرى، وتتمركز حاليا جنوب غرب #بحر_العرب متجهة إلى سواحل محافظة #المهرة ومحافظة #ظفار العمانية.

كلمات دالّة

#بحر العرب, #مكونو, #ظفار, #المهرة, #سقطرى
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