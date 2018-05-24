شاهد إعصار مكونو يضرب سواحل اليمن ويخلف ضحايا

كشف مقطع فيديو قوة إعصار " #مكونو" الذي يقترب من السواحل اليمنية والعمانية والجزيرة العربية بشكل عام.

وأظهر الفيديو أمواجا هائلة وكبيرة من جراء العاصفة التي رفعت سرعتها بشكل متزايد خلال يومي الأربعاء والخميس ويتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها ما بين 120 إلى 160 كيلو مترا بالساعة، وتتسع رقعتها أكثر لتتحول إلى عاصفة مدارية هوجاء شديدة القسوة، لا تقل شدة رياحها العشوائية عن إعصار من الدرجة الأولى على أقل تقدير.

والدرجة الأولى لمقياس سفير - سمبسون للأعاصير هي أخف درجة من خمس درجات في مقياس شدة الأعاصير، وتبدأ عندما تتجاوز سرعة الرياح المستمرة فيها 119 كيلومترا بالساعة وحتى 153 كيلومترا بالساعة وبعد ذلك يدخل تصنيف الإعصار بالدرجة الثانية.

ضحايا ومفقودون في اليمن

هذا وقد ارتفع عدد الأشخاص المفقودين جراء إعصار "مكونو" الذي يضرب جزيرة سقطرى منذ صباح يوم أمس الأربعاء إلى 17، وذلك بعد غرق سفينتين قبالة سواحل الجزيرة، فيما أشارت مصادر من هناك إلى جنوح سفينة ثالثة.

وأدى الإعصار الذي لا يزال يضرب الجزيرة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، نتجت عنها فيضانات الأودية مثل وادي دحميس، ما اضطر السلطات هناك لإجلاء مئات الأسر المحاصرة من مناطق الفيضانات إلى أماكن آمنة.

من جهته، أعلن محافظ سقطرى أن الإمكانيات المتاحة في الأرخبيل غير قادرة للوقوف أمام آثار العاصفة، وأطلق المحافظ نداء استغاثة لدول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة.

وصنفت البحرية الأميركية الحالة المدارية حول جزيرة سقطرى، بأنها إعصار من الدرجة الأولى وشدة سرعة رياح مركز العاصفة 121 كيلومترا في الساعة.