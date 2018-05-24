شاهد.. الإعصار يضرب سقطرى بأمواج هائلة

رصد مقطع فيديو على "تويتر" إعصار "مكونو" المداري وهو يضرب جزيرة سقطرى اليمنية بأمواج هائلة وسيول غزيرة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الإعصار تسبب حتى الآن في مقتل 8 أشخاص على الأقل.

Yemen: Socotra, Tropical storm Mekunu, High waves and powerful floods in the land. 23-05-2018 pic.twitter.com/wijdxR2joG — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) May 23, 2018

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية في الهند، صباح اليوم الخميس، أن العاصفة كانت على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال شرق سقطرى، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت إن العاصفة، التي وصفت الآن بأنها "قوية للغاية"، كانت على بعد حوالي 475 كيلومترا قبالة سواحل صلالة، إحدى أكبر مدن عمان.

وجزيرة سقطرى مدرجة في قائمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة بالقرب من صلالة واليمن المجاور صباح السبت المقبل.