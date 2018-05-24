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شاهد.. الإعصار يضرب سقطرى بأمواج هائلة

المصدر: دبي - العربية.نت
الفيضانات أغرقت سقطرى
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رصد مقطع فيديو على "تويتر" إعصار "مكونو" المداري وهو يضرب جزيرة سقطرى اليمنية بأمواج هائلة وسيول غزيرة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الإعصار تسبب حتى الآن في مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية في الهند، صباح اليوم الخميس، أن العاصفة كانت على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال شرق سقطرى، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت إن العاصفة، التي وصفت الآن بأنها "قوية للغاية"، كانت على بعد حوالي 475 كيلومترا قبالة سواحل صلالة، إحدى أكبر مدن عمان.

وجزيرة سقطرى مدرجة في قائمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة بالقرب من صلالة واليمن المجاور صباح السبت المقبل.

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