كم تبلغ سرعة إعصار مكونو؟

أوضح المركز الإماراتي الوطني للأرصاد في بيان الخميس، أن إعصار #مكونو المداري من الفئة الأولى يتحرك حالياً في اتجاه شمال غرب بسرعة 10 كم/س على خط عرض 13 درجة شمالاً وخط طول 55.6 درجة شرقاً ويبعد مركز الإعصار حوالي 475 كم عن مدينة صلالة ويبعد 190 كم عن جزيرة #سقطرى، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 130 إلى 140 كم/س.

ومن المتوقع تحول الإعصار خلال الـ 12 ساعة القادمة إلى إعصار من الفئة الثانية حيث يرجح أن تصل سرعة الرياح من 155 إلى 165 كم/س، ويستمر الإعصار بالتحرك شمالاً ليصل مركز الإعصار السواحل الجنوبية العمانية صباح يوم السبت القادم الموافق 26 مايو، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكر المركز أن خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى ترجح عدم وصول الإعصار إلى #الإمارات، وسينحصر تأثيره في تدفق كتلة هوائية رطبة تساعد على تكون السحب قد تكون ركامية ممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، كما تنشط رياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الجنوبية.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط وعدم تداول أو ترويج الشائعات.