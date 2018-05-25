العقيد تركي المالكي: المساعدات ستصل سقطرى اليوم

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن المساعدات الإغاثية ستصل إلى سقطرى صباح الجمعة.

وأضاف في اتصال مع العربية ليل الخميس الجمعة، أن القوات المشتركة تعمل بتنسيق مشترك مع الجيش الوطني اليمني وأجهزة الحكومة اليمنية وهناك استعدادات مشتركة من أجل المساعدة، وقد تم التنسيق مع الحكومة اليمنية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى سقطرى، ولكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل وصولها.

إلى ذلك، أعلن سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر عن البدء برفع الأضرار التي خلفها إعصار #مكونو في #سقطرى.

‏وقال في تغريدة على حسابه على تويتر ليل الخميس: "يعمل فريق برنامج إعادة الإعمار السعودي في اليمن - مكتب محافطة سقطرى - مع السلطة المحلية في المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة عن ‫#اعصار_ماكونو، وفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين، تمهيداً لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها هذا اليوم".

‏وأضاف: "تستعد طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسن الظروف الجوية".

موضوع يهمك كشف مقطع فيديو قوة إعصار " #مكونو" الذي يقترب من السواحل اليمنية والعمانية والجزيرة العربية بشكل عام.وأظهر الفيديو... شاهد إعصار مكونو يضرب سواحل اليمن ويخلف ضحايا إعصار مكونو

يذكر أن إعصار مكونو الذي ضرب سقطرى الأربعاء والخميس، خلَّف حوالي 19 مفقوداً، كما أدى إلى غرق عدد من السفن. وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، في وقت سابق الخميس، إن عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب الإعصار ارتفع إلى سبع سفن، منها أربع سفن صيد، وأشار إلى أن عدد المفقودين ارتفع إلى 19 حالة.

وأوضح كفاين، أن فرق الإنقاذ مستمرة في إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبوا لليوم الثاني على التوالي إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات. ولفت إلى أن 70% من الأرخبيل خارج نطاق التواصل.