مع اقتراب إعصار مكونو.. عُمان تمدد إغلاق مطار صلالة

مع وصول إعصار مكونو إلى سواحل صلالة، تتخذ سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى. واقترب الإعصار، الذي ضرب جزيرة #سقطرى اليمنية مخلفاً دماراً كبيراً وعدداً من القتلى والمفقودين، من سواحل محافظة ظفار العُمانية صباح الجمعة، مسبباً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وأخلت السلطات العُمانية مستشفيات في محافظة ظفار ومناطق أخرى على الحدود مع اليمن، كما أجلت سكاناً من مناطق قريبة من البحر إلى مراكز إيواء آمنة، في حين قالت الهيئة العامة للطيران المدني العماني اليوم الجمعة إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة غد السبت بسبب عاصفة قادمة.

وكانت الهيئة قررت في البداية إغلاق المطار اعتباراً من منتصف الليلة الماضية ولمدة 24 ساعة.

كذلك ناشدت السلطات السكان بالابتعاد عن شاطئ البحر وعن الأودية والأماكن المنخفضة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة في وقت مبكر غداً السبت قرب صلالة، التي يقطنها نحو 200 ألف شخص. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند أن العاصفة المدارية في بحر العرب تحمل أقصى سرعة للرياح تتراوح ما بين 160 و170 كيلومتراً في الساعة.

وبينما تترقب سلطنة عُمان تبعات الإعصار مكونو وما قد يخلفه من خسائر مادية، تبدأ اليوم قيادة تحالف دعم الشرعية الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين في جزيرة سقطرى.

موضوع يهمك أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن المساعدات الإغاثية ستصل إلى سقطرى صباح الجمعة.وأضاف... العقيد تركي المالكي: المساعدات ستصل سقطرى اليوم إعصار مكونو

وعملت قيادة التحالف، وبالتعاون مع السلطة المحلية في الجزيرة، على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، مؤكدة العمل على وضع خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى، تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.