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موفد "العربية" في تغطية صعبة للغاية من قلب إعصار مكونو

المصدر: العربية.نت
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رصدت كاميرا "العربية" لحظات دخول إعصار مكونو وضربه صلالة والسواحل الجنوبية لسلطنة عُمان، حيث واجه موفد "العربية" إلى صلالة مواقف صعبة للغاية من أجل التغطية ونقل الحدث من قلب إعصار مكونو.

وقد ضرب الإعصار مكونو، عصر الجمعة، سواحل سلطنة عمان، حيث رصدت كاميرا "العربية" لحظات دخول الإعصار وضربه السواحل الجنوبية العمانية.

وكانت السلطات العمانية أطلقت تحذيراتها للمواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة، مع إعلان الأرصاد الجوية العمانية عن زيادة قوة إعصار مكونو وبلوغه الدرجة الثانية، واقترابه تدريجياً من صلالة وجنوب غرب السلطنة.

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#إعصار مكونو, #صلالة, #عمان, #أعاصير, #كوارث طبيعية
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