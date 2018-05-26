تراجع "مكونو" في عُمان.. مع بقاء الأمطار والتحذير

أشارت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، السبت، إلى تراجع الإعصار #مكونو إلى منخفض مداري عميق، مع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ24 ساعة القادمة، مصحوبة برياح نشطة أحياناً.

كما يستمر البحر هائج الموج على سواحل ظفار والوسطى، مع ارتفاع الموج لمنسوب يتراوح بين 4 إلى 8 أمتار، في حين يكون ارتفاعه 3 أمتار على سواحل محافظة جنوب الشرقية.

وأعلنت الهيئة في بيان أنه "نظراً لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة، فإنه تقرر إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداءً من الساعة الثانية عشر من صباح الأحد الموافق 27 مايو 2018م. كما أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصارالمداري تعاود نشاطها بكل انسيابية".

أما الدراسة فستظل معلقة حتى الاثنين.

وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أن "مكونو" قد تجاوز صلالة، وأن مساره حالياً هو جهة الشمال الغربي، مشيرة إلى أن توابع الإعصار قد تستمر على مدى 48 ساعة، متمثلة في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة واستمرار ارتفاع موج البحر.

ونجحت الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها السلطات العمانية، تأهباً للإعصار إلى حد كبير في تفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، رغم ذلك فقد أعلنت الشرطة العمانية وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، جراء اصطدامها بجدار منزل بفعل قوة الرياح، وكذلك مواطن آخر نتيجة انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة عوقد، فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم في جزيرة سقطرى اليمنية حتى الآن.

وكانت أجهزة الدفاع المدني قد أجلت نحو 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية، خاصة في مدينة صلالة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، كما ناشدت المواطنين بالبقاء في منازلهم، وهو ما التزم به السكان بالفعل، حيث بدت شوارع محافظة ظفار خالية.