الرئيس السوداني البشير يعين نائبين غداة استقالة طه

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد، تعيين نائبين جديدين للرئيس عمر البشير، غداة استقالة نائبه علي عثمان طه.

وقال القيادي في الحزب، ربيع عبد العاطي عبيد، إن بكري حسن صالح عُين نائبا أول للرئيس، وإن حسبو محمد عبد الرحمن سيشغل منصب النائب الثاني للرئيس.

وكان صالح وزيرا لشؤون الرئاسة في الحكومة التي أقالها البشير الاسبوع الماضي. أما عبد الرحمن فكان يشغل موقع السكرتير السياسي لحزب المؤتمر الحاكم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، السبت، عن البشير تأكيده استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية، طه.

وبثت الإذاعة السودانية الحكومية عن البشير قوله إن نائب الرئيس "تنحى لإفساح المجال أمام الشباب، ولا خلافات بيننا".

وكان طه أعلن في نوفمبر أن الحكومة تعتزم إجراء تغيير وزاري كبير في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء محتجين بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.