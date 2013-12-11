السودان.. السجن 5 سنوات بحق متظاهرين بتهمة التخريب

أصدرت محكمة سودانية أحكاماً قاسية بالسجن 3 إلى 5 سنوات بحق 3 أشخاص أدانتهم المحكمة بالقيام بأعمال نهب وهجمات، عندما شاركوا في التظاهرات التي اندلعت في سبتمبر الماضي احتجاجاً على وقف دعم الحكومة لأسعار المحروقات.

وأعلنت الشرطة السودانية بولاية الخرطوم في بيان لها على موقعها الرسمي أن محكمة في مدينة "أمبدة" بأم درمان اتهمت الأشخاص الثلاثة بمهاجمة مركز تجاري، دون كشف هُوياتهم، وأن العقوبة شملت أيضاً تعويضا بقيمة الأضرار التي لحقت بصاحب المحل التجاري من بضائع وتلف بالمحل تحصل بالطرق المدنية.

وأشارت الشرطة في بيان، إلى أنه "حكم كذلك على شخصين لم تذكر أسماؤهم أضرما النار في مركز للشرطة بالسجن 3 سنوات وبدفع غرامة".

والمدانون ضمن مئات السودانيين الموقوفين، بعد حملة اعتقالات رداً على التظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن عشرات القتلى.

وكانت الحكومة أفرجت عن مئات المعتقلين في تلك الأحداث، والذين قدرت أعدادهم بـ 700 موقوف، إلا أن الرئيس البشير أكد في أكتوبر الماضي أن 58 شخصاً سيحاكمون، وتم توجيه التهمة إلى 32 شخصاً حتى الآن وفقاً لتعداد لـ"فرانس برس".

وتطالب المعارضة السودانية وناشطون سياسيون وحقوقيون الحكومة بالكشف عن المتورطين في أحداث القتل التي صاحبت تظاهرات سبتمبر، والكشف عن مصير المعتقلين.

