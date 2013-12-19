متمردون يسيطرون على مدينة بور شمال جوبا

سيطرت قوات متمردة موالية للنائب السابق لرئيس جنوب السودان المعارض، رياك مشار، على مدينة بور على مسافة 200 كلم شمال جوبا، حيث لا تزال المعارك متواصلة الخميس، على ما أعلن جيش جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب اغير، إن "جنودنا فقدوا السيطرة على بور لحساب قوات رياك مشار في وقت متأخر من ليل الأربعاء"، مضيفاً "جرى إطلاق نار خلال الليل، ولم تردنا معلومات حول الخسائر أو النازحين في البلدة، لأن العمليات (العسكرية) لا تزال متواصلة".

وكان مسؤول في الأمم المتحدة قد أعلن أن ما بين 400 و500 جثة نقلت إلى مستشفيات في جوبا بعد المعارك التي شهدتها عاصمة جنوب السودان.

ويشهد جنوب السودان توترات سياسية خطيرة منذ أن أقال الرئيس كير كل أعضاء الحكومة في يوليو، خصوصاً نائبه ريك مشار خصمه السياسي. والتمرد الجنوبي السابق وصل إلى السلطة منذ توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم في 2005، وضع حداً لعقود من الحرب الأهلية، وأفضى إلى استقلال الجنوب في يوليو 2011.