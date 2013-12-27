الأمم المتحدة تدعو البشير للوساطة في أزمة جنوب السودان

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، هايلي منكريوس، خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، أن الصراع في دولة الجنوب حتماً سيؤثر على السودان وغيره من الدول المجاورة، داعياً الخرطوم إلى أخذ زمام المبادرة في هذه القضية.

في وقت أعلنت الحكومة السودانية البدء في إجلاء ألف مواطن سوداني من دولة الجنوب، وقالت إنها رصدت تحرك أعداد كبيرة من المواطنين الجنوبيين الفارين من الحرب في طريقهم إلى السودان.

وبحث البشير مع المبعوث الأممي بالخرطوم مساء الخميس التطورات في قضية الصراع بدولة جنوب السودان والفرص المتاحة لحل المشكلة وتهدئة الأوضاع.

وقال منكريوس في تصريحات صحفية إن السودان اتخذ خطوات جادة في الوساطة بين الفرقاء في جنوب السودان.

وأضاف أن مهمة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان هي المساهمة في حماية المواطنين العزل.

وأكد منكريوس أنه يثق في قدرة السودان على إحداث الانفراج في هذه الأزمة.

