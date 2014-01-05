متمردو جنوب السودان يؤكدون مقتل جنرال.. وجوبا تنفي

أكد المتمردون في جنوب السودان، الأحد، مقتل جنرال في القوات الحكومية خلال معارك حول مدينة بور، الأمر الذي نفاه وزير الدفاع لاحقاً.

وقال موسى رواي، المتحدث باسم المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق، رياك مشار، إن الجنرال لوال مايوك، قائد القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي، التي تبعد حوالي مئتي كلم شمال عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، قتل الجمعة مع مساعده في كمين.

من جهته، نفى وزير الدفاع السوداني الجنوبي، كويول مايانغ جوك، الخبر، مؤكداً أنه ليس هناك جنرال يحمل هذا الاسم في صفوف الجيش، وقال: "ليس لدي أي معلومة حول مقتل أي جنرال".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش أن القوات الحكومية تتجه إلى مدينة بور، لافتاً إلى أن سيطرة المتمردين مجدداً على المدينة ليست سوى "مسألة وقت".

والتقى ممثلو حكومة جنوب السودان والمتمردون مساء الأحد في أديس أبابا قبل بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين حول وقف لإطلاق النار، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتنازعين منذ ثلاثة أسابيع، في ساعة متأخرة من الأحد.

وأوضح متحدث باسم حكومة جنوب السودان أن الجانبين وافقا على جدول أعمال المفاوضات، لكنه لفت إلى صعوبة تحديد موعد انطلاق المفاوضات الرسمية.