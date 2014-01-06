البشير يزور جوبا اليوم ويلتقي كير لبحث أزمة الجنوب

أعلنت الإذاعة السودانية الرسمية (راديو أم درمان ) أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الاثنين.

وقالت الإذاعة في رسالة قصيرة بثتها عبر الهواتف النقالة: "الرئيس البشير يتوجه إلى جوبا للقاء سلفا كير وبحث الأزمة في الجنوب".

وتدور في الجنوب مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لنائب رئيس دولة الجنوب السابق رياك مشار. ولم تتمكن مفاوضات السلام المنعقدة في أديس أبابا بمشاركة طرفي النزاع من التوصل بعد إلى اتفاق سلام.

وأصبح الجنوب دولة مستقلة عن شمال السودان في يوليو 2011 نتيجة لاتفاق السلام الشامل الموقع في يناير 2005 الذي أنهى حرباً أهلية بين طرفي السودان امتدت لـ23 عاماً.

وترتبط الدولتان بحدود طولها ألفي كلم لا يزال ترسيمها موضع خلاف.

ويتم تصدير إنتاج الجنوب النفطي عبر منشآت وأنابيب في الأراضي السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

واندلع قتال بين الدولتين خلال شهري مارس وأبريل 2012، إلا أن العلاقات عادت وتحسنت بينهما عقب توقيعهما على تسع اتفاقيات أمنية واقتصادية في سبتمبر 2012.

واتفق الجانبان على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات لم تنفذ حتى الآن يتوقع لها أن توقف في البلدين الدعم عن المجموعات المسلحة التي تتبادل الدولتان الاتهامات بدعمهما وإيوائهما.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السوداني أبوبكر الصديق عقب لقاء وزير الخارجية علي كرتي بمبعوث الصين لإفريقيا: "جدد وزير الخارجية حرص السودان على استقرار وحدة جنوب السودان وتواصل العملية السلمية الرامية لإيجاد مخرج سلمي للصراع في جنوب السودان، وأكد استعداد السودان لتقديم كل ما في إمكانه لإنجاح مبادرة إيجاد".

والسودان عضو في الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تتوسط في النزاع بدولة الجنوب عبر مباحثات تجري في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وعبر البشير الشهر الماضي عن قلق السودان إزاء تطورات الأوضاع في دولة الجنوب.

وأعلنت معتمدية اللاجئين السودانية أن عدداً من مواطني دولة الجنوب لجأوا إلى الأراضي السودانية هرباً من القتال.