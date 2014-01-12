موفد أميركي ووسطاء يلتقون زعيم متمردي جنوب السودان

التقى الوسطاء الأفارقة والموفد الأميركي إلى جنوب السودان زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار، الذي يقود قتالاً ضد القوات الحكومية منذ شهر، كما أعلن وفد المتمردين في بيان، الأحد.

وقال البيان إن "الموفد الأميركي الخاص الى جنوب السودان والسودان دونالد بوث والوسطاء توجهوا، السبت، الى موقع في جنوب السودان للقاء الدكتور مشار".

وجاء هذا اللقاء بينما تجري محادثات في أديس أبابا تهدف الى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبدأ القتال بين جيش جنوب السودان والمتمردين في 15 ديسمبر الماضي، وسرعان ما تحول الى عنف قبلي بين الدينكا والنوير.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف شخص فرّوا من منازلهم بسبب المعارك في جنوب السودان، التي أوقعت "أكثر" من 1000 قتيل.

وفرّ 50 ألفاً شخص إلى دول مجاورة هرباً من عنف الاشتباكات الناشبة في جنوب السودان.

ولجأ ملايين من مواطني الجنوب إلى شمال السودان أثناء الحرب الأهلية في الجنوب، التي استغرقت 22 عاماً.

وانتهت الحرب إثر اتفاق سلام شامل في يناير 2005، أفضى الى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011.