جنوب السودان أكثر الدول المصدرة للاجئين في إفريقيا

احتلت دولة جنوب السودان قائمة الدول الأكثر تصديراً للاجئين في إفريقيا، وذلك بحسب آخر تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح التقرير أن نحو 84,293 شخصاً أجبروا على الفرار من ديارهم في النصف الأول من عام 2013، وذلك نتيجة القتال الدائر والمتصاعد في جنوب السودان، والذي وصل إلى 7 ولايات من أصل 10 في البلاد.

ووفقاً للتقارير الأممية فقد لجأ نحو45,239 شخصاً من جنوب السودان إلى أوغندا، ونحو8430 شخصاً إلى مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، كما وصل نحو 20,624 شخصاً إلى إثيوبيا، وفي السودان بلغ عدد اللاجئين من جوبا نحو 10 آلاف على الأقل.

ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الجهات المانحة للتبرع بنحو 99 مليون دولار أميركي، منها 59 مليون دولار لمساعدة نازحي جنوب السودان، و40.2 مليون دولار لصالح الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية في الدولة.