تواصل محادثات السلام بين طرفي النزاع في جنوب السودان

تواصلت محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الأربعاء، في أديس أبابا مع تأكيد الوسيط التشاور مع كلا الطرفين.

وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا في بيان لها إن المبعوثين الخاصين لإيغاد المكلفة بالوساطة بين طرفي النزاع واصلوا مشاوراتهم مع أعضاء الوفدين.

وأضافت إيغاد أن هؤلاء المبعوثين تسلموا تقريراً حول وقف إطلاق النار الذي التزم به الطرفان أواخر يناير بدون إعطاء تفاصيل عن طبيعة المشاورات.

وهي الجولة الثانية من المفاوضات بين المتنازعين، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يضع حداً نهائياً للأزمة التي تمر بها البلاد منذ شهرين.

وأفضت الجولة الأولى من هذه المفاوضات إلى وقف هش لإطلاق النار يتهم كل من الطرفين الآخر بانتهاكه.

