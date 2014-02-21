جهاز الأمن السوداني يحيل 70 ضابطاً للتقاعد

أحال جهاز أمن المخابرات الوطني السوداني 70 ضابطاً للتقاعد برتب تبدأ من فريق حتى ملازم، أبرزهم الفريق عبدالقادر يوسف نائب مدير الجهاز.

وتأكدت "العربية.نت" من مصادر مطلعة من صحة الخبر بعد أن نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء 68 ضابطاً.

أفادت المصادر بأن قائمة الضباط الذين أحيلوا للتقاعد هي خطوة إجرائية دورية ومتعارف عليها في القوات النظامية بمختلف مسمياتها.

وكان الرئيس السوداني شرع في إصلاحات واسعة داخل أجهزة الدولة والحزب، وأطاح بنائبه الأول علي عثمان طه، ومساعده نافع علي نافع، القريب من جهاز الأمن الوطني.

وذكر مصدر عسكري متقاعد لـ"العربية.نت" أن الخطوة فعلاً تأتي في إطار الإحالات الدورية، غير أنه عاد وقال إن الإطاحة بطه ونافع لم تترك سقفاً محدداً للإصلاح، متوقعاً أن تحدث الخطوة تغييراً إيجابياً في جهاز تثير طبيعة عمله الكثير من الجدل.