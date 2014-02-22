اليونسيف: العنف يعطل حياة الأطفال في جنوب السودان

أعلنت اليونسيف عن نزوح 400 ألف طفل مع عائلاتهم في جنوب السودان، كما وصل عدد من يحتاجون الإغاثة إلى ثلاثة ملايين شخص، وأن حياة ملايين الأطفال تعطلت هناك بسبب الصراع الدموي الذي تشهده هذه الدولة الإفريقية الحديثة.

وقال مدير منظمة اليونسيف لحالات الطوارئ تيد شيبان يوم الجمعة إن توفير التمويل والمساعدات إلى جنوب السودان، وبشكل عاجل، بات أمراً ملحاً لمنع وقوع كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن أطفال جنوب السودان قد انضموا بمحنتهم إلى الملايين من الأطفال في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونسيف" ميريكسي ميركادو، يوم الجمعة في جنيف، عن نداء إنساني لتوفير مبلغ يصل إلى 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي، لتخصيصه لمساعدة ما يقرب من 85 مليون شخص، منهم 59 مليون طفل، 40% منهم في سوريا والمنطقة، يواجهون الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى في 50 بلداً.

ولفت مدير عمليات الطوارئ باليونسيف إلى أنه، وإن كان الاهتمام الإعلامي يتوجه إلى تلك الدول تحديداً باعتبار أزماتها المعقدة، إلا أن هناك حالات يائسة أخرى للأطفال في دول أخرى تشمل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وميانمار والصومال واليمن.

وأعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مطلع فبراير الجاري عن "قلقه الشديد" حيال سرقة القوات الحكومية في جنوب السودان لوازم مدرسية وحقائب مخصصة للأطفال.

وأضاف أن قسما كبيرا من المساعدة الإنسانية لليونيسيف نهبت في عدة أماكن خلال النزاع في جنوب السودان.

وكان مدير عمليات الطوارئ باليونيسيف، أعلن في وقت سابق عن حاجة الكثير من المناطق المتضررة بجنوب السودان إلى هذه المساعدات، مبينا أن تدهور الأوضاع الأمنية يعوق بشكل كبير وصولها إلى بعض المدن ومن بينها ملكال، وبانتيو ، وبور.