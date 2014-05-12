الرئيس السوداني خضع لجراحة في ركبته

أعلن مسؤول في الرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير (70 عاماً) خضع أمس الأحد في الخرطوم لجراحة في ركبته.

وقال عماد السيد أحمد إن "الجراحة أجريت في مستشفى رويال كير، على يد فريق طبي سوداني".

وخضع البشير العام 2012 لجراحتين محدودتين بحسب الرئاسة السودانية.

والبشير، الذي يحيي في 30 يونيو الذكرى الخامسة والعشرين للانقلاب الذي قاده إلى السلطة العام 1989، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان.

وتمكن الرئيس السوداني من زيارة دول إفريقية عدة في تحد للمحكمة الجنائية الدولية، من دون توقيفه.