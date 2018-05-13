جديد مقتل قنصل نيجيريا بالخرطوم.. "سرقة وعلاقة عاطفية"

أعلنت شرطة الخرطوم الأحد عن فك طلاسم الجريمة التي وقعت فجر يوم الخميس الماضي. وأكدت القبض على الجانية الأجنبية التي أقدمت على قتل المسؤول عن التأشيرة والهجرة بالسفارة النيجرية بالخرطوم العقيد حبيب عليمو، واعترفت بجريمتها.

ولم توضح الشرطة هوية الجانية، لكنها قالت إنها ترتبط بعلاقة عاطفية بالمجني عليه.

إلى ذلك، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم إبراهيم عثمان عبد الرحيم في بيان الأحد، أن قوة من مباحث ولاية الخرطوم، وجهاز الأمن والمخابرات، تمكنت من القبض على الجانية وفك طلاسم الجريمة التي اتضح أن دوافعها السرقة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف في جريمة القتل أجانب.

وقال مدير إعلام شرطة الخرطوم، إن الجانية الأجنبية بقبضة الشرطة وبحوزتها مسروقات. وأوضح أن الجانية تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه، مشيراً إلى وقوع خلاف مادي، أدى إلى قيام الجانية بقطع الشريان ما بين فخذي المجني عليه ومعاجلته بضربة على رأسه بآلة حادة.

كما أشار عبدالوهاب إلى أن الجانية هربت بجوال المجني عليه وبعض المسروقات وتمكنت الشرطة من القبض عليها واستعادة كافة المسروقات.

يذكر أن الدبلوماسي النيجيري وجد مقتولا في استراحة تابعة للسفارة بحي الرياض شرق #الخرطوم. وأبلغت خادمة تعمل بالاستراحة عن عثورها على جثة المسؤول غارقة في الدماء.

وقالت الشرطة السودانية في بيان في حينه "عثر على موظف بالقسم القنصلي في سفارة نيجيريا ميتا داخل منزله". وأضافت أن "التحقيق الأولي أظهر أن الوفاة ناتجة عن عمل إجرامي"، وأنه لا يوجد دافع سياسي لها.

من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية وفاة الدبلوماسي.