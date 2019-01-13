قوات الأمن السودانية تشتبك مع متظاهرين بثلاث مدن

اشتبكت قوات الأمن السودانية، الأحد، مع محتجين في ثلاث مدن، مع تواصل المظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن قوات الأمن طاردت مجموعات من المحتجين في شمال الخرطوم وتعقبتهم في الشوارع الجانبية وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعدة مناطق.

موضوع يهمك قال شهود عيان إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، الأحد، على متظاهرين في الخرطوم.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن... السودان.. الشرطة تطلق الغاز على متظاهرين في الخرطوم العرب و العالم

وأكد شهود أن رجال الشرطة واجهوا المحتجين بالغازات المسيلة للدموع في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة، ولأول مرة في نيالا كبرى مدن إقليم جنوب دارفور.

وفي الخرطوم بحري، بشمال العاصمة، تحدى مئات الأشخاص الوجود الأمني المكثف ونظموا احتجاجاً رغم محاولات أفراد الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن إخلاء المنطقة قبل بدء التجمع. ورفع بعض المحتجين العلم السوداني ورددوا هتافات "حرية، حرية" و"سلمية سلمية" و"بالروح بالدم نفديك يا سودان".

وجاء تظاهرة الخرطوم بحري تلبيةً لدعوات تجمع المهنيين وتحالفات قوى سياسية معارضة بالخروج والتظاهر. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.

كما أكد ناشطون انطلاق تظاهرات مماثلة في مدينة الفاو (شرق السودان)، كما خرج أيضا سودانيون في منطقة أمري الجديدة شمال السودان.

ويشهد السودان احتجاجات فجرتها الأزمة الاقتصادية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول.