أميركا تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في ضحايا احتجاجات السودان

عبّرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم "إدانة الولايات المتحدة لاستخدام العنف واستخدام الرصاص الحي والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن السودانية".

وأعربت واشنطن عن قلقها من "تزايد أعداد المعتقلين والقتلى والجرحى في السودان"، داعيةً لتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في ضحايا احتجاجات السودان.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في البيان "ندعو الحكومة أيضا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين".

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وأضاف أنه "علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً".

وحضت واشنطن الحكومة السودانية على إطلاق سراح "جميع الصحافيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية".

كما أكد البيان دعم الولايات المتحدة "لحق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وهذا هو أول بيان يصدر عن واشنطن بعد شهر من الاحتجاجات التي تزداد اتساعاً.

واعتبرت واشنطن أن الاستخدام المفرط للقوة وتخويف الصحافة والناشطين في مجال حقوق الإنسان سيهدد فرص تحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة.

وقال بالادينو "إن قيام علاقة جديدة أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان يتطلب إصلاحا سياسيا ذا مغزى وتسجيل تقدم واضح ومستمر في مجال احترام حقوق الإنسان".