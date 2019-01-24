السودان.. اشتباك بين المخابرات والأمن يوقع قتيلاً

قُتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقا للشرطة الخميس.

ووقع الاشتباك بين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القوي ومجموعة من الجنود في ساعة متأخرة الأربعاء، حسب بيان لمدير شرطة البحر الأحمر محمد موسى عمر.

وقال عمر: "الثامنة مساء أمس حدث احتكاك بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات، ونتيجة لذلك أصيب عدد منهم ونقلوا إلى المستشفى". وأضاف: "فقد أحد افراد جهاز الأمن والمخابرات حياته".

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وقال عدد من أهالي بورتسودان لوكالة "فرانس برس" إن الاشتباكات كانت قريبة من الساحل مما أجبر المقاهي والمطاعم المجاورة على إغلاق أبوابها.

وأكد عمر في البيان "تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين والأوضاع الأمنية الآن بالولاية مستقرة".

وينفذ جهاز الاستخبارات إجراءات واسعة ضد التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز السودان منذ أكثر من شهر. وخرجت تظاهرات في بورتسودان أيضا.

ويعتزم المتظاهرون تنظيم مسيرة الخميس باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما دعا المنظمون إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد.

والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش منذ بدء موجة الاحتجاجات.