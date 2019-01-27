السودان.. حزب الأمة الفيدرالي ينسحب من الحكومة

أعلن أحمد بابكر نهار، رئيس حزب الأمة الفيدرالي، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية.

وأوضح نهار أن الانسحاب يأتي بسبب "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين"، على حد تعبيره.

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وأضاف نهار أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد "تُعبر عن طيف واسع من السودانيين"، معتبراً أن "النظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية".

وطالب نهار البشير بالتنحي و"إفساح المجال لتكوين حكومة انتقالية متفق عليها".

وتشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على غلاء المعيشة. واليوم الأحد انطلقت مظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، تلبية لتجمع المهنيين وعدد من قوى المعارضة، الذين دعوا لتسيير ما أطلقوا عليه "موكب التنحي"، المتجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم.