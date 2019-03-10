السودان.. محكمة تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي أسبوعاً

قضت محكمة طوارئ سودانية، الأحد، بسجن نائبة رئيس "حزب الأمة" المعارض مريم الصادق المهدي لمدة أسبوع بسبب مشاركتها في مظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك في الوقت الذي احتج فيه نشطاء ضد قوانين الطوارئ التي فُرضت الشهر الماضي.

وقال رئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي حسن إن مريم، ابنة الزعيم المعارض الصادق المهدي ونائبته في الحزب، كانت ضمن 19 شخصاً اعتُقلوا أثناء مظاهرة أمام مقر الحزب في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

وقضت المحكمة كذلك بتغريم مريم 2000 جنيه سوداني (42 دولاراً) لمشاركتها في احتجاجات تدعو البشير إلى التنحي.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة الطوارئ أصدرت أيضاً حكما بتغريم ابنه المهدي الأخرى، رباح الصادق، مبلغ 500 جنيه سوداني، وقام محامون بدفع الغرامة نيابة عنها.

وذكرت أيضاً أن المحكمة قضت بتغريم حارس مقر "حزب الأمة" مبلغ 500 جنيه.

وقال ناشطون إن متظاهرين آخرين تم القبض عليهم في مظاهرات اليوم الأحد تجري محاكمتهم في محكمة الطوارئ في أم درمان.

وانطلقت تظاهرة اليوم من أمام مقر "حزب الأمة" في أم درمان دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين" لتسليم مذكرة للبرلمان تطالب بعدم المواقفة على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير الشهر الماضي إثر موجة احتجاجات مستمر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.