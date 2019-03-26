محكمة أميركا العليا تقضي لصالح السودان في "تفجير كول"

منعت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الثلاثاء، البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأميركية "كول" على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار كتعويضات من حكومة السودان.

موضوع يهمك اعتقل المحامي الأميركي رفيع المستوى مايكل أفيناتي، الذي عرف بانتقاده للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، في... المحامي المنتقد لترمب قد يواجه السجن لـ100 عام أميركا

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.

ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.

وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترمب السودان في القضية.

وقتل في الهجوم على المدمرة "كول" 17 بحاراً أميركياً، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010.