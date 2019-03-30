السودان.. اعتصام "نسائي" بجهاز الأمن مساندةً للمعتقلين

نفذَّ ذوو معتقلين لدى السلطات السودانية، اليوم السبت، اعتصاماً داخل مباني استعلامات جهاز الأمن، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين على ذمة احتجاجات البلاد.

موضوع يهمك قررت السلطات السودانية إطلاق سراح الكاتب الصحافي عثمان ميرغني خلال ساعات، وذلك بعد احتجازه لأكثر من شهر في المعتقل.وكان... السودان.. قرار بإطلاق سراح الصحافي عثمان ميرغني العرب و العالم

ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، يُنفذ في السودان قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس عمر البشير ومرره البرلمان.

وأظهرت صور حالة ازدحام داخل استعلامات جهاز الأمن في قلب العاصمة الخرطوم، قوامها أمهات وشابات تعتقل السلطات أبناءهن أو أزواجهن بسبب الاحتجاجات التي تقارب دخول النصف الأول من شهرها الرابع.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، دخلت مدن السودان في حالة احتجاجية تطورت من المطالبات الاقتصادية إلى المناداة برحيل النظام.