الاتحاد الأوروبي يدعو لإطلاق مسار إصلاحات شاملة بالسودان

دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان.

وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن الأمل في أن تقود دعوات التغيير في السودان إلى الالتزام بإطلاق مسار سلمي ومشروع وشامل، وهو ما سيمكن السودان من دخول مرحلة إصلاحات أساسية".

وتابع البيان "هذه الإصلاحات يجب أن تشمل الأمن الاقتصادي والتمثيل السياسي الذي يستحقه الشعب السوداني".

رأس الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت سابق، اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني بكامل هيئته.

وأكد المجلس أهمية "جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل، لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".

واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي "من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".

وأكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها"، مشيراً إلى حرص الحكومة السودانية على "الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني".