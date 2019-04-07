مجلس الدفاع السوداني: المحتجون شريحة يجب الاستماع إليها

رأس الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني بكامل هيئته.

موضوع يهمك ارتفع عدد قتلى المتظاهرين الذين احتشدوا منذ أمس أمام القيادة العامة بالخرطوم إلى 6، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية،... ارتفاع قتلى احتجاجات السودان لـ6.. والبشير يجتمع مع قادة الجيش العرب و العالم

وأكد المجلس أهمية "جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل، لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".

واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي "من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".

وأكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها"، مشيراً إلى حرص الحكومة السودانية على "الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني".