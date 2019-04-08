البشير يوجه بتصنيف المبادرات.. وحزبه يعزي أسر الضحايا

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، لجنة الحوار بتصنيف كل المبادرات والتعامل معها بإيجابية لصناعة التحول، بينما عزى المؤتمر الوطني الحاكم أسر ضحايا الأحداث الأخيرة.

فقد كشفت لجنة متابعة الأزمة عن صدور توجيه من اللجنة التنسيقية العليا بقيادة رئيس الجمهورية لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجاباً لصناعة التحول في المستقبل.

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إلى ذلك، قدم المؤتمر الوطني التعازي لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. وأكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ برئاسة رئيسه المفوض أحمد هارون أن الحوار السياسي يظل الخيار الغالب والأقل كلفة وأكثر أهمية في تحقيق التحول السياسي.

وأكد المؤتمر الوطني (حزب البشير) أن الحزب كحزب فاعل في الساحة السياسية يؤكد دعمه لكل خيارات الحوار والوفاق السياسي. وقال الحزب إنه ليس في مواجهة أحد وإنما ننفتح على كل القوى السياسية وكل الشرائح المجتمعية للحوار والتداول لدعم مسيرة الاستقرار في بلادنا.

وأشاد بكل اللقاءات السياسية التي تمت في الأيام الماضية والإجراءات الأمنية وأكد أهمية المعالجات الجارية لفرض القانون وبسط الأمن والاستقرار كما جدد المكتب القيادي الدعوة للحكومة لمزيد من معالجة القضايا التي تهم الناس وتحقيق تطلعات الشباب وتستجيب لطموحاتهم

ميدانياً، انتشرت قوات الجيش السوداني الاثنين في محيط مقر القيادة العامة في الخرطوم، فأغلقت طرقاً عدة مؤدية إلى المجمع المحصّن الذي يعتصم متظاهرون مناهضون للرئيس عمر البشير أمامه منذ ثلاثة أيام، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الشهود إن الجنود نصبوا حواجز في الشوارع القريبة من المجمع الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير لمنع السيارات من الاقتراب.