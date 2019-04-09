"الأطباء المركزية السودانية": مقتل شاب بتظاهرات أم درمان

أعلنت لجنة الأطباء المركزية السودانية، الاثنين، عن مقتل شاب في تظاهرات أم درمان.

وقال وزير الداخلية السوداني، بشارة جمعة أمام البرلمان، في وقت سابق الاثنين إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد، بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأضاف جمعة في بيانه، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، أن 15 مدنياً و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجاً اعتقلوا في الخرطوم.

ويشهد السودان حركة احتجاجية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، إذ يتهم المتظاهرون حكومة الرئيس عمر البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل نقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وانفجر الغضب الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في الشارع، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تصاعدت وتيرة التحرك ليتحوّل إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.