الشرطة السودانية: مقتل 11 بينهم 6 من القوات الحكومية

أكد بيان أصدرته الشرطة السودانية، الأربعاء، أن 11 شخصا قتلوا في احتجاجات، الثلاثاء، بينهم 6 من القوات الحكومية.

وفي تطور سابق، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد الشامي، في اتصال مع العربية، الأربعاء، أنه لا وجود لأي خطة من أجل فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

ونفى كل ما تردد حول وجود أي خطة لفض الاعتصام. كما أوضح أن ما تم من إجراءات سابقاً كان لإبعاد المواطنين عن حرم قيادة الجيش.

وكان اللواء أحمد خليفة الشامي، أعلن الثلاثاء، أن التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفق القانون. وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني في مداخلة مع "الحدث" أن التظاهرات دوافعها معروفة وباتت تشكل الآن خطرا على البلاد.

موضوع يهمك أشعلت امرأة سودانية وقفت بين المعتصمين في محيط القيادة العامة في الخرطوم، مواقع التواصل على مدى اليومين المنصرمين.وتم... عروس السودان وقفت بالأبيض وأشعلت مواقع التواصل سوشيال ميديا

يأتي هذا في وقت أفادت مصادر للعربية أن حشودا ضخمة تواجدت لليوم الخامس على التوالي في محيط قيادة الجيش.

وكان آلاف المعتصمين توافدوا الثلاثاء إلى مقر القيادة العامة، وباتوا ليلتهم الرابعة محاطين بعناصر الجيش الذين تعهدوا بحمايتهم.

وكانت قيادة الجيش أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها لن تستعمل القوة ضد المعتصمين، مؤكدة في الوقت عينه أنها متمسكة بالرئيس عمر البشير قائداً أعلى للقوات المسلحة.