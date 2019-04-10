الخرطوم.. الجيش يلوح بفض الاعتصام أمام وزارة الدفاع

أكد الناطقُ الرسمي باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي أن التعليمات صدرت بفض الاعتصام من أمام حرم وزارة الدفاع وفق القانون حسب تعبيره، مشيراً إلى أن التظاهرات باتت تشكل خطراً على الأمن العام.

وكانت قيادةُ الشرطة السودانية قد دعت السودانيين إلى التوحد من أجل "توافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة".

وأكدت أنها أصدرت توجيهاتها لكل قواتِها بالمراكز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، مشددة على ضرورة القيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات.

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في هذه الأثناء أكدت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة سقوط 8 قتلى بينهم ضابطان من قوات الأمن خلال محاولات قوى أمنية مجهولة فض الاعتصام، ما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 22 مع دخول الاعتصام يومه الرابع في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

في الوقت ذاته وجه العديد من النشطاء نداء على وسائل التواصل الاجتماعي للأطباء والصيادلة بضرورة الإمداد الفوري للعيادات الميدانية، بأدوية الإسعافات الأولية وتغطية جميع الاحتياجات الطبية اللازمة، كما دعا تجمع المهنيين جميع فئات الشعب السوداني للاحتشاد أمام مقر القيادة العامة.