السودان.. الحزب الحاكم يدعو لمسيرة حاشدة تأييدا للبشير

دعا أنصار الرئيس السوداني عمر البشير لخروج مسيرة مؤيدة له في الخرطوم الخميس، وفق ما أفاد حزبه، في وقت واصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي مطالبين باستقالته.

وقال بيان صدر عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت متأخر الثلاثاء إن "المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع الخميس"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة.

ووجه رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، عضوية الوطني في ولاية الخرطوم بالمشاركة في المسيرة.

وأشاد هارون عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي مساء الثلاثاء بالقوات النظامية المختلفة وما تؤديه من دور للحفاظ على أمن السودان.

كما أبدى قلقه من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها من ظهور ما أسماها بعمليات سلب ونهب وتعطيل لحركة المواطنين.

إلى ذلك، استنكر محاولة بعض القوى السياسية الاستثمار في الاحتجاجات، معتبراً أنه رهان خاسر . وقال صبرنا وحكمتنا مازالت وافرة لكن الاستمرار في اختبار مدياته غير عقلاني".