أنباء عن تعليمات بإخلاء العاملين بقصر الرئاسة السودانية

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية صدور تعليمات بإخلاء العاملين في قصر الرئاسة السودانية.

يأتي هذا في وقت أفادت مصادر للعربية أن الآلاف توافدوا قبل ساعات إلى قصر الرئاسة ومقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم.

وكان منظمو التظاهرات دعوا في وقت سابق الخميس أهالي الخرطوم للتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال شاهد عيان لرويترز إن عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات بوسط العاصمة السودانية منذ الصباح.

يأتي هذا في وقت أكدت مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

كما أكدت عن ورود أنباء عن اعتقالات لمسؤولين حاليين وسابقين في السودان. وبحسب المصادر تم اعتقال وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى اعتقال الحرس الخاص بالبشير، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه.

موضوع يهمك أفاد ناشطون للعربية بتوافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ... شاهد عرساً سودانياً.. "سقطت سقطت.. انتصرنا" السودان

البشير تحت الإقامة الجبرية

إلى ذلك، أكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي في اتصال مع قناة الحدث، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، ومعه قيادات أخرى يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية.

وعن تأخر صدور بيان الجيش الذي كان متوقعاً اليوم الخميس، لم يعطِ المهدي أية معلومات جديدة، إلا أنه أكد أن هناك مشاورات مستمرة هي ما أخرت صدور البيان.

"لا تراجع"

من جهته، أكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لن يتراجع عن الاعتصام قبل تنحي كامل النظام الحاكم، مطالباً بتسليم الحكم لحكومة انتقالية مدينة.

يذكر أن الاحتجاجات التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي، أغرقت السودان في أسوأ أزمة له منذ سنوات. واكتسبت تلك الاحتجاجات التي بدأت ضد الأزمة المعيشية ثم انتقلت إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر #البشير ، زخماً الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة لمدة 20 عاما، ردا على أسابيع من الاحتجاجات المماثلة.