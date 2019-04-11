الاتحاد الأوروبي يدعو الجيش السوداني لنقل السلطة إلى المدنيين

دعت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساء الخميس الجيش السوداني، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير إلى نقل السلطة "سريعاً" إلى المدنيين، منوّهةً برغبة الشعب السوداني في التغيير.

وقالت موغيريني في بيان "وحدها عملية سياسية موثوق بها وشاملة بإمكانها أن تلبّي تطلّعات الشعب السوداني، وأن تؤدي إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها البلد".

وأضافت "لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ من خلال تسليم السلطة سريعاً لحكومة انتقالية مدنيّة. في هذه العملية، يجب على الجميع ممارسة الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس".

وكانت الخارجية الأميركية قالت إن الشعب السوداني كان واضحا بمطالبه، ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، لافتة إلى دعمها بقوة لـ"سودان سلمي وديمقراطي".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، على ضرورة على أن تقدم السلطة في السودان خطة للمرحلة الانتقالية.

ودعت واشنطن الجيش السوداني لتشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.

وتحفظت الخارجية الأميركية على فترة انتقالية مدتها عامان، حيث أكد المتحدث أنه ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني أقل من عامين.

وأكد أن واشنطن تريد لإرادة الشعب السوداني أن تتحقق بأسرع وقت ممكن.