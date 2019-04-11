السودان.. جهاز الأمن يؤكد إطلاق كل المعتقلين السياسيين

أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الأربعاء، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، صرحت مصادر لـ"العربية"، الخميس، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان تنحي الرئيس السوداني عمر البشير بحسب مصادر خاصة لـ"العربية".

وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

في غضون ذلك، أفاد شاهد من "رويترز"، الخميس، أن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي يتزعمها الرئيس السوداني البشير في الخرطوم.

هذا وأفادت مصادر "العربية"، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وتدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس أن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.

وأكد شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.