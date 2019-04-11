رغم الحظر.. السودانيون يواصلون الاعتصام أمام قيادة الجيش

على الرغم من قرار السلطات السودانية حظر التجول في البلاد من الساعة العاشرة ليلاً إلى الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي، واصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ليل الخميس، مرددين أغاني وهتافات تطالب بالعدالة والحرية.

وعلى وقع هتاف "سلام، عدالة، حرية" الذي يردّده المتظاهرون ليلياً، استهلّ المتظاهرون اعتصامهم لليلة السادسة على التوالي أمام مقرّ الجيش الذي كان دعاهم قبيل ساعات من ذلك إلى التزام حظر التجوّل الذي بدأ في العاشرة ليلاً (20:00 غرينتش) ويستمر لغاية الرابعة فجراً (02:00 غرينتش).

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وكان الجيش السوداني حذر مساء الخميس المواطنين من "المخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول".

وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إنّه "على المواطنين الالتزام بذلك (حظر التجوّل) للمحافظة على سلامتهم ونظراً للمخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول بالتوقيتات المعلنة".