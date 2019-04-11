الخرطوم "تغلي" والآلاف يتوافدون نحو القصر الرئاسي

أفادت مصادر للعربية بتقدم آلاف المتظاهرين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للأركان.

وكان منظمو التظاهرات دعوا في وقت سابق الخميس أهالي الخرطوم للتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال شاهد عيان لرويترز إن عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات بوسط العاصمة السودانية منذ الصباح.

يأتي هذا في وقت أكدت مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون، وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.

وأكد شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.

إلى ذلك، أفادت مراسلة العربية أن الإذاعة السودانية تبث أغاني وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما كان يحدث في البلاد قبيل أي انقلاب.

كما أفادت مصادر "العربية"، الخميس، عن ورود أنباء عن اعتقالات لمسؤولين حاليين وسابقين في السودان. وبحسب المصادر تم اعتقال وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى اعتقال الحرس الخاص بالبشير، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه.

من جهته، أكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لن يتراجع عن الاعتصام قبل تنحي كامل النظام الحاكم، مطالباً بتسليم الحكم لحكومة انتقالية مدينة.

يذكر أن الاحتجاجات التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي، أغرقت السودان في أسوأ أزمة له منذ سنوات. واكتسبت تلك الاحتجاجات التي بدأت ضد الأزمة المعيشية ثم انتقلت إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر #البشير ، زخماً الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة لمدة 20 عاما، ردا على أسابيع من الاحتجاجات المماثلة.