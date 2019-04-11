السودان.. مجلس عسكري يستلم السلطة لمدة عامين

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان تلاه، الخميس، أن اللجنة الأمنية العليا قررت اقتلاع النظام الحاكم، واعتقال رأسه، والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة سنتين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

كما أكد حل مجلس الوزراء ومؤسسات الرئاسة من نواب ومساعدين، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن تسيير شؤون المناطق.

إلى ذلك أعلن تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان لعام 2015 .

موضوع يهمك أفاد ناشطون للعربية بتوافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ... شاهد عرساً سودانياً.. "سقطت سقطت.. انتصرنا" السودان

ويتولى المجلس العسكري وضع دستور جديد للبلاد، وتحضير قانون انتخابي جديد بغية إجراء انتخابات عامة تأتي بسلطات منتخبة دستوريا.

في المقابل، تعالت هتافات بعض المعتصمين أمام مقر القيادة العامة رافضة بيان اللجنة العسكرية.

وفي نفس السياق أكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بإعلان الحرية والتغيير، لجهة تمسكه بتشكيل حكومة انتقالية مدنية.