بالفيديو.. مواكب تجوب الخرطوم فرحاً وإنزال صورة للبشير

منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف السودانيين إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وأفادت مصادر للعربية أن آلاف المعتصمين اتجهوا نحو القصر الرئاسي، في حين عمت الفرحة في الطرقات، وشوهدت مواكب سيارة تجوب الشوارع، والعديد من السودانيين يحتفلون بالهتافات والزغاريد.

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وتناقل ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات تظهر تلك المواكب السيارة فضلاً عن قيام أحد المواطنين بإنزال يافطة عليها صورة الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي أفادت مصادر صحافية أنه تحت الإقامة الجبرية.

وكانت مصادر للعربية أكدت صباح الخميس تنحي عمر البشير، في الوقت الذي اجتمعت فيه قيادات عسكرية من أجل التشاور على إعلان مجلس انتقالي أو حكومة انتقالية تدير الحكم مؤقتاً في البلاد.