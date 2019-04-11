الجيش السوداني يداهم مقر "الحركة الإسلامية" بالخرطوم

أفاد شاهد من "رويترز"، الخميس، أن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي يتزعمها الرئيس السوداني البشير في الخرطوم.

هذا وأفادت مصادر "العربية"، الخميس، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

هذا وأكدت مصادر لـ"العربية" أن الجيش السوداني، سيعلن تشكيل مجلس انتقالي، في حين لم يتأكد بعد اسم رئيس المجلس، على الرغم من تداول اسم الفريق أول، عوض بن عوف.

كما أوضحت نفس المصادر أن المشاورات مستمرة لتشكيل المجلس وتعيين رئيسه.

وكانت مصادر لـ"العربية" أكدت في وقت سابق تنحي الرئيس السوداني عمر #البشير .

في حين أفادت مصادر صحافية أن الرئيس السوداني بات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تأكد انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.

إلى ذلك، انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط وزارة الدفاع. كما أفيد عن انتشار القوات الأمنية أمام مقر القصر الرئاسي، مانعة دخول أو خروج أي شخص.