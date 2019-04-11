شاهد تحطيم صورة البشير في سفارة السودان بالكويت

رصد مقطع فيديو قيام شخص من الجالية السودانية بالكويت بإنزال صورة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، من مقر السفارة السودانية في الكويت وتحطيمها، صباح الخميس، عقب إذاعة بيان قيادة القوات المسلحة السودانية.

وقام الشخص بإلقاء صورة البشير عدة مرات على الأرض أمام الكاميرا.

وناشدت السفارة السودانية بالكويت في بيان لاحق "بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم المساس بمقدرات الشعب السوداني التي هي ملك للجميع، واحترام قوانين الدولة المضيفة المنوط بها حماية البعثة الدبلوماسية".

كما تقدمت السفارة بالشكر للأجهزة الأمنية الكويتية التي "سارعت بتوفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية" إثر التطورات الأخيرة في السودان.

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق، الخميس، عزل البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير البلاد لمدة عامين.