شاهد عرساً سودانياً.. "سقطت سقطت.. انتصرنا"

أفاد ناشطون للعربية بتوافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ صباح الخميس، مع تسجيل مظاهر احتفال وفرح بين المتظاهرين.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن الناس يرددون "سقطت سقطت.. انتصرنا".

يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان كل المواطنين في الخرطوم والأقاليم إلى التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

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وقال في بيان نشر على مواقع التواصل: نطالبكم في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها، مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة".

كما أكد التجمع المعارض أنه لن يقبل وقوى المعارضة، بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".