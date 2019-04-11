مريم الصادق المهدي: نطالب بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية

رفضت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، مريم الصادق المهدي، الخميس أي محاولة في السودان لإعادة إنتاج النظام القديم.

وأضافت في اتصال مع "العربية"، "حزب الأمة يطالب بسلطة مدنية في السودان عبر انتقال سلمي".

وتابعت "نطالب بتسليم السلطة في السودان إلى حكومة انتقالية مدنية".

البشير تحت الإقامة الجبرية

من جانبه قال رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي في اتصال مع "الحدث"، إن الرئيس السوداني ومعه قيادات أخرى يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية.

وعن تأخر صدور بيان الجيش الذي كان متوقعا اليوم الخميس، لم يعط المهدي أية معلومات جديدة، إلا أنه أكد أن هناك مشاورات مستمرة هي من أخرت صدور البيان.

وأشار المهدي إلى أن الاعتصامات مستمرة ومتواصلة إلى حين تحقيق مطالب الشعب.

هذا وأكدت مصادر لـ"العربية" الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

فيما ذكرت مراسلة "العربية"، ورود أنباء عن إحباط محاولة لإفشال التغيير.

يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.