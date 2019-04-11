السودان.. الاحتجاج يتواصل والمعارضة ترفض بيان الجيش

تواصل توافد المحتجين السودانيين على مقر الاعتصام في مقر قيادة الجيش السوداني عقب إعلان الجيش عزل عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

وكانت قوى معارِضة في السودان قد رفضت ما ورد في بيان القوات المسلحة بشأن المرحلة الانتقالية. واعتبرت المعارضة بيانَ الجيش "انقلابا عسكريا".

ودعت قوى "إعلانِ الحرية والتغيير" في بيان مشترك، السودانيين للحفاظ على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم السودانية، وللبقاء في الشوارع في كلِ مدن السودان، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تُعبّر عن قوى الثورة".

وجاء في نص البيان: "نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون".

ووقع على البيان حتى الآن 4 قوى هي: تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين، أبرز قوى المعارضة، كلَ المواطنين بالعاصمة والأقاليم، التمسك بالميادين والطرقات، وقال تجمع المهنيين إن "الاعتصامات مستمرة في الشوارع التي لا تخون".

وقبيل بيان وزير الدفاع المتلفز، ناشد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، كافة الشعب السوداني، خاصة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

كما شدد في بيان على أن "الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً القانون"، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم.

وأكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات.

موضوع يهمك أفاد ناشطون للعربية بتوافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ... شاهد عرساً سودانياً.. "سقطت سقطت.. انتصرنا" السودان

وأوضح أنه "لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير".

كما أشار إلى أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير.

مهاجمة مركز أمني

وأتى بيان التجمع بعد أن هاجم متظاهرون مركزا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني النافذ في مدينة كسلا في شرق السودان، بحسب ما ذكر شهود لوكالة فرانس برس، مشيرين إلى أن ذلك حدث بعد رفض القيمين على المركز الإفراج عن محتجزين. كما هاجم آخرون مقرا للجهاز في مدينة بورتسودان في الشرق أيضا.

وقال شاهد في كسلا "اقتحم محتجون المبنى ونهبوا التجهيزات فيه".

وأعلن جهاز الأمن والمخابرات قبل قليل "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد".