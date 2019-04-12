الأردن يؤكد أهمية "تلبية طموحات" الشعب السوداني

شدد الأردن، الجمعة، على أهمية تلبية طموحات الشعب السوداني والحفاظ على أمن السودان، بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تلقت فرانس برس نسخة عنه، إن "المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".

كما أكدت "وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق".

وأطاح الجيش السوداني الخميس بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً أمضاها في الحكم، وأعلن اعتقاله واحتجازه "في مكان آمن" وتولى مجلس عسكري انتقالي السلطة لمدة عامين، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد النظام.

ووصل البشير إلى السلطة عام 1989 نتيجة انقلاب وكان يواجه منذ أشهر حركة احتجاجية انطلقت أساساً بسبب الارتفاع في سعر الخبز.