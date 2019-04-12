الجامعة العربية: سنواصل العمل مع السودان لتحقيق السلام

أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن "يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد"، مؤكدة متابعتها بكل اهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي.

وقالت الجامعة في بيان الجمعة: "نتطلع إلى تحلي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها. ولن تدخر الجامعة العربية وسعاً في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة".

وأضافت: "لقد ظلت مختلف قضايا السودان التنموية والسياسية تمثل أولوية على أجندة العمل العربي المشترك، وستواصل الجامعة العربية اهتمامها بدفع السلام والاستقرار والتنمية في السودان من واقع قرارات القمم العربية المختلفة الصادرة في هذا الشأن، ومن واقع واجبها ومسؤوليتها نحو هذا البلد الكبير والمركزي في الوطن العربي".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عقد مؤتمراً صحافياً، في وقت سابق الجمعة، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً على أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، لكن "نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان".

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: "لسنا طامعين في السلطة".

وأكد زين العابدين أنه تم التحفظ على البشير، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلم أي سوداني لجهات خارجية.