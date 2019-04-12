السودان.. المجلس الانتقالي يلتقي القوى السياسية اليوم

وسط رفض المعارضة السودانية للمرحلة الانتقالية العسكرية، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الإعلان عن أسماء أعضائه لإجراء مزيد من التشاور.

وبحسب وكالة "سونا" الرسمية، فإن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس الانتقالي ستعقد لقاء جامعاً مع القوى السياسية بعد ظهر اليوم. كما ستعقد اللجنة السياسية العسكرية قبل ذلك مؤتمراً صحافياً لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

موضوع يهمك أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أنّ وزير الدفاع عوض بن عوف أدّى مساء الخميس القسم "رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي" الذي... بن عوف رئيسا للمجلس العسكري السوداني.. والماحي نائبا له السودان

ويستعد المجلس العسكري الانتقالي إلى إعلان خطته للمرحة الانتقالية التي تمتد لعامين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أعضائه بعد لقائه القوى السياسية في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب أداء الفريق أول عوض بن عوف القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي الذي شكّله الجيش إثر عزل الرئيس عمر البشير، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وقال التلفزيون السوداني إنّه بعد تأدية إبن عوف القسم، أدى أيضاً الفريق كمال عبدالمعروف اليمين نائباً لرئيس المجلس العسكري.